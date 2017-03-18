龍潭警分局警官沈政呈 勤務結束後中風昏迷
2017-03-18 21:59
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龍潭警分局行政組長沈政呈，17日晚間8點到12點執行春風專案勤務，勤務結束後，他就留在警分局就寢。今天下午3點多，家人找不到他，聯絡警方派員查看，發現他因中風昏倒在辦公室內，目前昏迷指數3。
警方說，沈政呈原定18日要跟家人一同去掃墓，卻遲遲未返家，也沒接手機，家人就聯絡警分局勤務指揮中心派員到行政組辦公室查看，才發現他中風昏倒。
沈政呈被緊急送到國軍桃園總醫院搶救，經過手術後，目前仍在觀察中，昏迷指數只有3。消息傳回警分局，同事都幫忙集氣，祝禱他能盡快脫離險境，早日恢復健康。
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