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龍潭警分局警官沈政呈 勤務結束後中風昏迷

2017-03-18  21:59

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龍潭警分局行政組長沈政呈，17日晚間8點到12點執行春風專案勤務，勤務結束後，他就留在警分局就寢。今天下午3點多，家人找不到他，聯絡警方派員查看，發現他因中風昏倒在辦公室內，目前昏迷指數3。

警方說，沈政呈原定18日要跟家人一同去掃墓，卻遲遲未返家，也沒接手機，家人就聯絡警分局勤務指揮中心派員到行政組辦公室查看，才發現他中風昏倒。

沈政呈被緊急送到國軍桃園總醫院搶救，經過手術後，目前仍在觀察中，昏迷指數只有3。消息傳回警分局，同事都幫忙集氣，祝禱他能盡快脫離險境，早日恢復健康。

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  • 圖為日前龍潭警分局以「預防心血管疾病」為題，邀請國軍桃園總醫院院長蔡建松演講。非新聞內文所指人物。（資料照，記者周敏鴻攝）

    圖為日前龍潭警分局以「預防心血管疾病」為題，邀請國軍桃園總醫院院長蔡建松演講。非新聞內文所指人物。（資料照，記者周敏鴻攝）

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