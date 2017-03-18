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被投訴「開消防車去打球」 消防員透露真正原因

民眾質疑消防員上班時間開車打球，消防員出面解釋，打籃球是體能訓練的課程，而開著消防車是因為必須隨時準備出勤。示意圖。（資料照，記者王駿杰攝）

2017-03-18  22:06

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾投訴消防員下午三、四點上班時間開著消防車到公園打籃球，質疑公器私用，不過有消防員跳出來解釋，打籃球是體能訓練的課程，而開著消防車是因為必須隨時準備出勤。

綜合媒體報導，民眾投訴北市民權公園下午常看到一整排消防車停在路邊，消防員在運動場中打球，甚至離開時還鳴著警笛，質疑消防員難道不用值勤嗎？

有消防員則在臉書社團上跳出來澄清，開著消防車外出訓練是因為必須隨時準備出勤，鳴笛離開表示遇到勤務。

「搶救消防員」社團指出，消防員要在上班時間體能訓練、打籃球，是因為人力少、值勤24小時才能換取一天休息，更直說「我們也很想下班去打籃球，不用拚著投籃投到一半就要立刻換裝衝百米去救火的壓力。」也希望大家支持消防員爭取應有的休假權益。

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