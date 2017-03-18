花蓮殯儀館後方青少年鬥毆 1人無生命跡象

花蓮市殯儀館後方今晚8點左右發生青少年鬥毆事件，現場留下一大灘血。（記者王錦義攝）

2017-03-18 20:51

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市殯儀館後方今晚8點左右發生青少年鬥毆事件，其中一名15歲少年遭人圍毆，送醫前沒有生命跡象，目前急救當中，花蓮警方現場帶回一些自稱是被害一方的少年們回派出所問話，並在現場拾獲兩隻高爾夫球竿，警方說，目前全力追緝兇手查明案發原因。