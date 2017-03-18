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奇蹟！男子車禍怒跳橋 墜落10米僅輕傷

劉男墜落10公尺高的白水溪橋下，因下方滿布草叢才未受傷。（記者楊金城翻攝）

2017-03-18  20:39

〔記者楊金城／台南報導〕國道3號高速公路南下310.8公里白河路段，下午5點多發生離奇事件，26歲劉姓男子和人發生車禍後，竟情緒激動的站上國道白水溪橋，從橋上一躍而下底下10米高的溪床，國道警察、白河消防分隊派員搜救1個多小時，才在晚間近7點將人送往柳營奇美醫院救治，劉男只有輕微挫撞傷。

可能橋下剛好是白水溪床，土質鬆軟，加上茂密草叢，減緩劉男墜落的力道，才未受傷。其家屬正趕往醫院探視。

國道第八警察大隊白河分隊調查，家住桃園的劉男，在國3南下310.8公里內側車道，與1輛休旅車發生車禍後，兩車都停路肩，警方獲報前往處理。

劉男情緒激動，不久後竟站上國道白水溪橋上，往下一跳，墜落10米深的橋下河床，嚇壞旁人。

由於橋下草叢茂密，看不到劉男掉在那裡，國道警察趕緊通報台南市消防局白河分隊前來救援，警方也到橋下搜救，最後才找到劉男，加上員警勸說才肯上救護車就醫。

車禍肇事原因和劉男因何墜橋，有待警方調查釐清。

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  • 救援人員準備搜救。（記者楊金城翻攝）

    救援人員準備搜救。（記者楊金城翻攝）

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