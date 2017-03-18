奇蹟！男子車禍怒跳橋 墜落10米僅輕傷
2017-03-18 20:39
劉男墜落10公尺高的白水溪橋下，因下方滿布草叢才未受傷。（記者楊金城翻攝）
〔記者楊金城／台南報導〕國道3號高速公路南下310.8公里白河路段，下午5點多發生離奇事件，26歲劉姓男子和人發生車禍後，竟情緒激動的站上國道白水溪橋，從橋上一躍而下底下10米高的溪床，國道警察、白河消防分隊派員搜救1個多小時，才在晚間近7點將人送往柳營奇美醫院救治，劉男只有輕微挫撞傷。
可能橋下剛好是白水溪床，土質鬆軟，加上茂密草叢，減緩劉男墜落的力道，才未受傷。其家屬正趕往醫院探視。
國道第八警察大隊白河分隊調查，家住桃園的劉男，在國3南下310.8公里內側車道，與1輛休旅車發生車禍後，兩車都停路肩，警方獲報前往處理。
劉男情緒激動，不久後竟站上國道白水溪橋上，往下一跳，墜落10米深的橋下河床，嚇壞旁人。
由於橋下草叢茂密，看不到劉男掉在那裡，國道警察趕緊通報台南市消防局白河分隊前來救援，警方也到橋下搜救，最後才找到劉男，加上員警勸說才肯上救護車就醫。
車禍肇事原因和劉男因何墜橋，有待警方調查釐清。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 內射A片最後一段漏打馬... 男優戴套被抓包
- 中職》兄弟行銷出奇招 百萬象迷傻眼了
- UBA》北市大女籃三月「瘋」 相隔四年闖冠軍戰
- 勞基法細則大翻修 特休假計算3選擇
- 棒球》我的老天鵝！這款失投球讓主播嚇到大叫（影音）
- 世青花式滑冰賽》林仁語晉長曲 盼滑進冬奧
- 勞動部擬增加保全休息日 估計9萬人受惠
- 機捷傳號誌異常、嚴重誤點 機捷加班輸運旅客
- 竹市國小課輔延到7點 半數未辦家長反彈
- 經典賽》9局嚇出冷汗 波多黎各險勝美國晉級4強
- 太陽花學運3週年 當年那些人如今怎麼了？
- 非常廟啟動跳島計畫 連結島嶼鄰國
- 同校求學 新住民母子攜手逐夢
- 艾未未新作 聚焦難民
- 冷眼集》軟趴趴的教育部在怕什麼？
- 大和解？網路同志名人竟與反同大將玩自拍
- 小確幸！台塑化：下週油價每公升大降0.7-1元
- 宜縣首座「植物營行」開張 讓花花草草重生
- 美特勤局出包！ 疑存有川普機密資料的筆電遭竊
- 李佳薇遭歌王摟腰 處女秀爆胸線
- 大福彩、今彩539開獎囉！
- 醫病》在科學園區當工程師超難懷孕？醫師這樣說
- 《健康充電站》飲食保健講座
- SBL》裕隆打贏台啤聽牌 明晚再勝就晉級冠軍賽
- 歐巴馬竊聽？美國會查無實證 白宮還在扯
- 高雄長照徵才 2場共媒合109人
- 「花媽做完換管媽」 管碧玲說原因是這個...
- 蘇獨二次公投 英相軟調拒絕
- 機捷一段票比兩段票貴10元 A7居民怒吼：降票價！
- 美對台將有大型軍售？ 學者：國防是台美合作重點
- 彰化區漁會順利選出會員代表、小組長
- 指李登輝還領終身俸 楊仁壽發道歉書
- 豐泰三對三籃球賽 楊哲宜、許皓程任開球嘉賓
- 負面新聞連環爆 陳艾琳失控了
- 談大學退場 張善政：應關掉畢業生找不到工作的學校
- 保障行政職教師免超額 家長團體聲援南市教育局
- 糞水倒公墓溝 黑心商臭「死」人
- 全國學生美術賽 八德國中2人特優
- MLB》紅雀王牌挨滿貫彈落難 1.2局狂丟10分（影音）
- 特警男友傳「屌照」 小三女警回傳露乳照展愛意
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：奇蹟！男子車禍怒跳橋 墜落10米僅輕傷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分