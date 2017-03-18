| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
花蓮殯儀館後方青少年鬥毆 1人無生命跡象 海軍飛彈快艇 鼻頭角外海碰撞娛樂漁船
 首頁 > 社會

「台灣最美風景是人」 掉手機速尋回星國女感覺窩心

2017-03-18  20:36

［記者陳恩惠／台北報導］「警察先生，我的手機掉了，怎麼辦哪？」20歲的顏姓女子，獨自從新加坡來台自由行，搭計程車返回北市大同區住宿的飯店時，下車意外掉了手機，遍尋未果，急得向大同警分局建成派出所求救，備勤警員李奕勳據報，積極調閱監視器，果真在20分鐘內查到車號，趕緊聯絡計程車司機、順利找到手機及時歸還。

顏女表示，由於是小資族，經濟能力有限，只好以「背包客」的模式，趁著假期來台進行3天自由行，可是路況不熟，只得搭計程車返回，沒想到卻在搭乘計程車時不小心將手機弄丟了，由於手機GPS地圖，不僅是她在台的旅遊地圖，手機相簿也存有大量工作資料及抵台後，四處旅遊拍的寶貴照片，因此讓她很心急。

警員李奕勳得知後，想起曾經掉手機的不便，以同理心來幫助顏女，讓她仔細回想，乘車的路線還有計程車的車型等相關資訊，然後憑著平日訓練出的辦案技巧，和對街道及鄰里監視器的位置，很快就過濾出顏女所乘的計程車，並查清楚車號。

李員根據車號，透過警政系統找到司機的手機並取得聯繫後，果然在後座縫隙發現顏女的手機，於是拜託司機送到派出所歸還，顏女得知找到手機了，當場在警所內跳了起來，然後對李員激動地連聲「謝！」

顏女表示，常聽朋友談起，寶島的民眾相當熱心，所以有「台灣最美的風景是人」的說法，沒想到連警察也是如此的貼心，這也是她在新加坡從未感受到的，讓她真的覺得好窩心！

廣告
  • 顏姓女背包客相當感謝大同分局建成所警員李奕勳，和計程車司機的幫忙。（記者陳恩惠翻攝）

    顏姓女背包客相當感謝大同分局建成所警員李奕勳，和計程車司機的幫忙。（記者陳恩惠翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 女子 掉手機 新加坡 波麗士 背包客 警察
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
揭秘✧鬍鬚張滷肉飯
冷飲✧提拉米蘇咖啡
古早味✧蒜蓉辣椒醬
這樣炒出Ｑ彈米粉！
轉寄

標題：「台灣最美風景是人」 掉手機速尋回星國女感覺窩心


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月18日‧星期六‧丁酉年二月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.