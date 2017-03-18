「台灣最美風景是人」 掉手機速尋回星國女感覺窩心
2017-03-18 20:36
［記者陳恩惠／台北報導］「警察先生，我的手機掉了，怎麼辦哪？」20歲的顏姓女子，獨自從新加坡來台自由行，搭計程車返回北市大同區住宿的飯店時，下車意外掉了手機，遍尋未果，急得向大同警分局建成派出所求救，備勤警員李奕勳據報，積極調閱監視器，果真在20分鐘內查到車號，趕緊聯絡計程車司機、順利找到手機及時歸還。
顏女表示，由於是小資族，經濟能力有限，只好以「背包客」的模式，趁著假期來台進行3天自由行，可是路況不熟，只得搭計程車返回，沒想到卻在搭乘計程車時不小心將手機弄丟了，由於手機GPS地圖，不僅是她在台的旅遊地圖，手機相簿也存有大量工作資料及抵台後，四處旅遊拍的寶貴照片，因此讓她很心急。
警員李奕勳得知後，想起曾經掉手機的不便，以同理心來幫助顏女，讓她仔細回想，乘車的路線還有計程車的車型等相關資訊，然後憑著平日訓練出的辦案技巧，和對街道及鄰里監視器的位置，很快就過濾出顏女所乘的計程車，並查清楚車號。
李員根據車號，透過警政系統找到司機的手機並取得聯繫後，果然在後座縫隙發現顏女的手機，於是拜託司機送到派出所歸還，顏女得知找到手機了，當場在警所內跳了起來，然後對李員激動地連聲「謝！」
顏女表示，常聽朋友談起，寶島的民眾相當熱心，所以有「台灣最美的風景是人」的說法，沒想到連警察也是如此的貼心，這也是她在新加坡從未感受到的，讓她真的覺得好窩心！
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