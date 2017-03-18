警方靠監視器畫面開紅單？ 法官判決違法
2017-03-18 20:04
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣吳姓男子騎機車遭警員開單告發紅燈違規左轉，他認為警方沒錄影拍照等證據，僅靠目視就開單，事後靠路口監視器畫面佐證違規，不服提起行政訴訟。新竹地院法官認為監視器畫面受個資法保護，應使用於刑案偵辦等維護治安上，不應用以取締交通違規，認定取締過程有瑕疵，裁定罰單撤銷。
吳男指控，去年2月他騎機車從興隆路左轉縣政九路，遭警員攔下表示他紅燈違規左轉，他堅持沒違規，警員當下也說現場無法確定，要回去調監視器查明。吳男留下資料後就離開。
後來吳男收到1800元罰單，他向監理單位申訴，對方回覆警方有調出他違規時的監視器畫面佐證，但吳男認為監視器應用於犯罪偵查，怎麼可以拿來舉發違規開單，有違反個資法之虞。
警方解釋，警員當場已目擊吳男違規闖紅燈並攔停，加上監視器輔佐，吳男當下不服取締，自行騎車離去，警方雖未提供照片、錄影，但不影響吳男違規事實。法官審理發現，警員雖攜帶蒐證攝影機，但警員未當場出示畫面，事後吳男申訴時，當天錄影畫面已被刪除，警員才去調出路口監視器畫面，拿來舉證吳男違規。
法官認為，監視器畫面內容受個資法保護，目的在維護治安、保障人民權益，除有重大事由或目的外，不可使用於目的外的行政行為，警員為佐證違規而使用監視器畫面，明顯不符目的，判決罰單撤銷。
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