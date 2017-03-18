水泥磚藏火藥炸傷烤肉師生 借地農場不起訴

爆開的石磚頭內有彈頭。（記者余衡翻攝）

2017-03-18 19:21

〔記者陳慰慈／新北報導〕去年1月27日，台北市一間安親班5名老師帶著13名學童，到新北市土城彈藥庫舊址旁的「勤篤農場」烤肉，並在附近撿拾水泥磚當爐火架，不料水泥磚竟爆炸，碎片射傷31歲陳姓老師與9歲黃姓男童，男童父怒告農場廖姓負責人與軍方涉業務過失重傷害罪，陳師僅對軍方提告，新北地檢署調查，水泥磚爆炸因磚內火藥所導致，但廖男不知磚內有固封彈藥引信，認定罪嫌不足不起訴，軍方則因難認定特定人士應付刑責而簽結。

廖男出庭時坦承是農場地主，但非農場負責人，他在科技公司上班，案發時不在農場，沒聽過軍方遷離後，還有廢棄彈藥留在土城彈藥庫，他10年前曾在彈藥庫附近撿拾水泥磚放在庭院，用做堆肥時壓帆布，不知磚內有廢棄彈藥留存；負責農場管理的廖妻說，她僅告訴老師可以使用堆放在農場的紅磚，未指示對方使用水泥磚。

處分指出，水泥磚是安親班老師自行到農場旁花架下撿拾，非農場指示，且案發當天軍方帶回有安全疑慮的22塊水泥磚，隔天又在附近找到61塊同批工法水泥磚，認為廖男非軍職，不具判斷該水泥磚危險性的專業能力，難認其應負擔過失責任。

軍方涉過失部分，檢方調查，將M303式57公釐戰防彈以水泥磚固封投海，是40至70年代做法，但當時尚未電腦化，軍方未建帳，也查無相關檔案資料，最早僅能追溯到89年，檢方傳喚彈藥庫歷任分庫長，均說沒聽過以水泥磚封固引信處理彈藥方式。

檢方認為，此案因規定、管理欠缺而難以認定特定軍方人士應負刑責，建議應尋其他救濟途徑解決，據悉，男童父已聲請國家賠償。