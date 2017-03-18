台南違規拖吊有潛規則？ 業者怨嘆 市府否認
2017-03-18 17:50
〔記者王捷／台南報導〕這個月有警員拖到議員夫人的轎車，由於拖吊過程遭到質疑，傳出警方對拖吊有新SOP，未來拖吊業者要把違規轎車拖上車道，才算移動車輛，讓拖吊業者喊苦，公部門規定業者拖吊上限，又加上新規定，快做不下去，打算在月底結束營業，交通局指出，沒有做這個限制，如果業者違約將付出相當代價；警方同樣否定拖吊上限，且新SOP也未上路，拖吊是要讓民眾違規知錯，不是為了拖吊而拖吊。
這個月初，拖吊場因拖到議員夫人的車，引起民眾輿論，傳出警方受不了各界壓力，改變拖吊SOP，要將違規車輛拖上車道，民眾才不得要求放行，但對這一新規定業者大吐苦水，原本拖吊限制就已經很多，例如巷子、小路不能拖，又有汽、機車只能拖260輛上限等潛規則，再加上這個新的SOP，恐怕業者難以生存。
據了解，拖吊業者是靠拖車來替司機加薪，拖吊場方便民眾取車，有地利之便，所以租在中華東路一帶，但租金一個月就約30萬元，加上一例一休的政策，每個月下來，虧損約40萬元。
交通局回應，並沒有260輛這個潛規則，業者可能只是因虧損吐苦水，不會真的想結束營業，且拖吊業者都是由現場警員指揮，該局也不能要求警方如何判斷違規，如果業者結束營業，將要負擔違約金，且三年內不能投標，還會列入投標黑名單，屆時市府將會重新招標拖吊業者。
警方則指出，警方沒有規定一天能拖幾台車，警方是依照交通局的計畫拖吊，至於新的SOP是因上次拖到議員夫人車輛，各界對警方的拖吊措施有些「建議」，目前還在討論中。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 談判被叫去助陣 18歲青年被一槍打死
- 屏東凌晨兩派人馬鬥毆 18歲少年死亡
- 印度主廚控僱主無良 在台工作差點丟了命...
- 罵前女婿「奧少年」 老丈人挨罰2萬
- 這家網購平台最常被詐團冒用 去年近7百人被騙
網友回應
熱門新聞
- 內射A片最後一段漏打馬... 男優戴套被抓包
- 太陽花學運3週年 當年那些人如今怎麼了？
- 女星毆打服務生後 遭飯店斷冷氣仍不走
- 利菁PO文再開火 羅霈穎選擇這樣做...
- 高雄市長黨內初選殺到見骨 陳菊：我覺得很煩！
- 家長控訴：小一兒午休 整學期被罰睡陽台
- 新店參與式預算 39案19日起投票
- 高爾夫》仰德台日友好盃今晨遇上大霧 賽程延後
- 元智大學校慶 徐旭東諷一例一休「very interesting」
- 經典賽》9局嚇出冷汗 波多黎各險勝美國晉級4強
- 中職》兄弟行銷出奇招 百萬象迷傻眼了
- 邱毅回顧318週年狠批 鄉民酸：真相不是香蕉？
- 醫療新知與日常保健》紅咚咚的蘋果臉：酒糟性皮膚炎（紅血絲）
- 通車未滿月 機捷號誌異常 首度誤點25分鐘
- 自由廣場》莫讓319成歷史懸案
- 7年級女生創業夢 辦展上募資樣樣來
- 中職Live》 悍將攻勢再起 1分領先統一
- 美崙國中人工草皮足球場啟用 國際級認證
- 立法院戒備森嚴？ 林志嘉：安全維護
- AV男優公開便當菜色 透露「勃起」最佳條件
- 日職》大谷翔平太狂 砲轟52年來首位澤村賞強投（影音）
- 泰姬瑪哈陵成IS下個目標 政府軍警嚴正以待
- 玖壹壹新專輯藏心機
- 中職》經典賽表現不佳 獅洋投狄馬克今抵台報到
- 小一童上課都在睡 竟罹呼吸中止症
- 全教總：楊泮池應請辭下台 才是負責任的表示
- 加勒比海最偉大詩人 諾貝爾獎得主沃克特辭世
- 遭利菁揭扯謊又找黑道 羅霈穎：黑社會還怕髒了他的手
- 品嘗珠蔥「正對時」 烏來平溪春遊去
- 沒要砍SBL 林德福盼再現風華
- 2018年亞運 不徵召職業球員
- （影音）丁噹為愛發聲 唐寶寶討抱抱
- SBL季後賽Live》李啟瑋飆壓哨三分 璞園半場落後2分
- 悍將「鋒」什麼? 新身分即將揭曉
- NBA》哈登大三元無用 鵜鶘輕取火箭
- 人妻解密原味內褲交易 老公這麼看…
- NBA》轉戰小牛後首回費城 諾埃爾獲球迷掌聲（影音）
- 圓仔當姊姊? 圓圓人工助拚好「孕」到
- 多益英語測驗 育達高中3人獲金色證書
- 年改草案／ 砍18趴條文 試院下週續審
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台南違規拖吊有潛規則？ 業者怨嘆 市府否認
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分