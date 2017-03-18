| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

台南違規拖吊有潛規則？ 業者怨嘆 市府否認

2017-03-18  17:50

〔記者王捷／台南報導〕這個月有警員拖到議員夫人的轎車，由於拖吊過程遭到質疑，傳出警方對拖吊有新SOP，未來拖吊業者要把違規轎車拖上車道，才算移動車輛，讓拖吊業者喊苦，公部門規定業者拖吊上限，又加上新規定，快做不下去，打算在月底結束營業，交通局指出，沒有做這個限制，如果業者違約將付出相當代價；警方同樣否定拖吊上限，且新SOP也未上路，拖吊是要讓民眾違規知錯，不是為了拖吊而拖吊。

這個月初，拖吊場因拖到議員夫人的車，引起民眾輿論，傳出警方受不了各界壓力，改變拖吊SOP，要將違規車輛拖上車道，民眾才不得要求放行，但對這一新規定業者大吐苦水，原本拖吊限制就已經很多，例如巷子、小路不能拖，又有汽、機車只能拖260輛上限等潛規則，再加上這個新的SOP，恐怕業者難以生存。

據了解，拖吊業者是靠拖車來替司機加薪，拖吊場方便民眾取車，有地利之便，所以租在中華東路一帶，但租金一個月就約30萬元，加上一例一休的政策，每個月下來，虧損約40萬元。

交通局回應，並沒有260輛這個潛規則，業者可能只是因虧損吐苦水，不會真的想結束營業，且拖吊業者都是由現場警員指揮，該局也不能要求警方如何判斷違規，如果業者結束營業，將要負擔違約金，且三年內不能投標，還會列入投標黑名單，屆時市府將會重新招標拖吊業者。

警方則指出，警方沒有規定一天能拖幾台車，警方是依照交通局的計畫拖吊，至於新的SOP是因上次拖到議員夫人車輛，各界對警方的拖吊措施有些「建議」，目前還在討論中。

廣告
  • 業者私下透露，公部門潛規則是拖吊有上限260輛，但警方與交通局都否認有拖吊上限。（記者王捷攝）

    業者私下透露，公部門潛規則是拖吊有上限260輛，但警方與交通局都否認有拖吊上限。（記者王捷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 拖吊 汽車違規
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
揭秘✧鬍鬚張滷肉飯
冷飲✧提拉米蘇咖啡
古早味✧蒜蓉辣椒醬
這樣炒出Ｑ彈米粉！
轉寄

標題：台南違規拖吊有潛規則？ 業者怨嘆 市府否認


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月18日‧星期六‧丁酉年二月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.