安親班為掩護 毒鴛鴦國小旁販毒
2017-03-18 17:40
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市刑大今天逮捕一對專門販毒且有多名下線的毒鴛鴦，刻意選在國小且將一樓店面租給安親班，然後在安親班後方販毒交易，企圖掩人耳目，市刑大一舉逮捕16名毒梟與毒蟲，並起出200多公克毒品，全案擴大偵辦。
高檢署今天實施全國同步「查緝毒品藥頭專案」，新竹市刑大為根斷溯源及防制毒品入侵校園，在新竹縣、市及苗栗一帶查緝有重大成果，一舉緝獲黃姓男子等4名毒販及12名藥腳到案，並扣得一級毒品海洛因及二級毒品安非他命約200餘公克，有效阻斷毒品來源。
專案人員調查綽號「阿弟」之48歲的黃姓男子與33歲的溫姓女友各有多項毒品刑案紀錄，另吸收販毒集團成員藍男（28歲，有毒品、竊盜等刑案紀錄）、鍾男（50歲，有毒品、竊盜及森林法等刑案紀錄）等人，為其擴展販毒網絡，成員間幾乎使用LINE等通訊APP聯繫，且頻頻變更住所及交易地點，以逃避警方蒐證。
此外，黃男與溫女這對毒鴛鴦將販毒據點選在國小旁，且將樓下租給安親班，凡是毒品交易都在安親班後方小巷，藉此掩人耳目，但仍被警方掌握。
案經專案人員鍥而不捨，經長達4個月跟監蒐證，於掌握黃嫌販毒集團不法事證，見時機成熟，由新竹地檢署檢察官劉怡君指揮市刑大、第三分局及新竹憲兵隊兵分多路，同步執行專案查緝行動，分別於新竹縣、市及苗栗縣等地，查獲黃嫌及藥腳等16人到案，並扣得一級毒品海洛因及二級毒品安非他命計200多公克、吸食器、分裝袋、電子磅秤、電話卡等證物，全案依毒品罪嫌移送檢方偵辦，並持續追查毒品來源。
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