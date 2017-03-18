宜警凌晨緝毒 擁槍毒販辯幫友保管
2017-03-18 17:52
［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市警方今天凌晨執行緝毒專案，於冬山鄉逮捕謝姓擁槍毒販，搜出長短槍各一把，及毒品K他命、咖啡包、電子磅秤及販毒帳冊等贓物，謝嫌被逮時坦承毒品是自己持有，但辯稱槍是幫友人保管，全案警方依槍砲彈藥條例及毒品危害條例送辦。
36歲謝姓男子是屏東人，現居冬山鄉，警方2月份接獲情資，表示謝嫌疑似擁槍販毒，經1個多月的的埋伏守候與跟監，今天凌晨突擊謝嫌住家，在床邊櫃子查獲空氣長槍一把、克拉克改造短槍一把、子彈23顆、電子磅秤、K他命213克及7小包混合式毒品咖啡包。
謝嫌被逮後坦承毒品為他所有，但他辯稱槍枝是幫友人保管，詳細案情仍待警方進一步釐清，也將擴大追查上游毒品及槍枝來源。
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