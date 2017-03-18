高雄中林路再傳塌陷 中油緊急關閉管線

2017-03-18 17:24

〔記者洪臣宏／高雄報導〕春原公司今天中午在中林路施作汙水管修復工程，突然發生水沙流入工作井，造成工地及中林路局部塌陷近1米，並壓迫到工業用水管致崩塌，中油緊急關閉4條低硫燃油、原油管線因應，相關單位正搶修中。

塌陷地點位於中林路與中利路口附近，這也是中林路1年多來第5次塌陷意外，多名里長、居民到場關切，看到路面龜裂且不斷冒水，不滿地指責說，「只有這裡發生地震嗎？」，擔憂塌陷會持續擴大，影響大林蒲沿海6里民生用水。

曾姓工地主任指出，該2米汙水管修復工程已經挖到預定地點，中午12時進行封底作業時，發現些微漏出水沙，原本想灌水修復，卻有更大量水沙流入工作井導致塌陷，目前已經施作相關搶救措施阻止塌陷擴大，真正原因則有待開挖查明。

塌陷壓迫到水公司2條分別為600mm、400mm的工業用水管線，水公司封閉局部管線，600mm封閉中利路口至中油門口，400mm則從中智路至沿海4路口，水公司強調，目前只有1家工廠停水，必須等到塌陷工地穩固後才能搶修，但不會影響民生用水。

中油在中林路底下有8條管線，消防局派出大批人車警戒。大林廠廠長許晉榮說，距離最近的是2條12、14吋低硫燃油管線，為求謹慎，連同2條34吋原油管線都已經停止輸送，其它4條石化管線則還在監控中。

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