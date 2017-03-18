8旬阿公散步掉手機 警拾獲10分鐘內送還
2017-03-18 17:50
〔記者邱俊福／台北報導〕北市一名八旬戴姓老翁，日前至大安森林公園散步，返家後發現手機遺失，非常焦急，正準備報警時，巡邏拾獲的轄區員警已來電告知，讓他放下心中大石。
警方說，戴姓老翁因手機內存有多筆親朋好友聯絡資料，擔憂因年紀大無法記得電話號碼，也擔心其手機遭他人拾取後不法使用，心裏十分著急。
而大安分局瑞安街派出所警員蘇皇魁，擔服大安森林公園防竊巡守勤務，於巡邏箱附近拾獲遺失手機，立即查看手機內經常聯絡人，並試著撥打電話，10分鐘便得知失主的身分。
蘇員於電話中得知戴姓老翁行動不便，即主動請其提供住址，將手機親送至他的家中，經確認身分及比對手機使用者後，將手機當場發還，戴某及家人非常感謝警方熱心服務。
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