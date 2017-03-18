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老車疑自燃 車主活活燒死車內

2017-03-18  17:03

〔記者林嘉東／新北報導〕58歲黃姓男子今天午後駕車返家，停妥在社區地下室停車場後不到2分鐘，車齡逾20年的老車突然起火自燃，黃姓男子來不及逃生，燒死車內。

停在新北市汐止區大同路2段宏國大鎮社區地下室的轎車，今天午後突然起火燃燒，消防員趕抵救出黃姓男子，雖送醫急救仍於3點宣告不治。

新北市汐止區大同路2段宏國大鎮社區地下室今天下午2點15分發生汽車火警。

新北市消防局第六救災救護大隊獲報火速趕抵，16分鐘後撲滅火勢，並救出受困駕駛座內黃姓男子，經送醫急救仍不治。

消防火調科勘驗黃姓男子的車子，發現起火點是在駕駛座下方排氣管，由駕駛座車底往後延燒。

警方調閱社區停車場監視器證實，黃停妥車約2分鐘，車子就燒起來，黃在車子起火後來不及下車，燒死車內。

警方調查，黃的紅色轎車車齡已22年，是否因車子過於老舊，引發火警，還要進一步釐清。

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  • 新北汐止宏國大鎮社區地下室座車起火燃燒，現場拉起封鎖線。（記者林嘉東翻攝）

    新北汐止宏國大鎮社區地下室座車起火燃燒，現場拉起封鎖線。（記者林嘉東翻攝）

  • 黃姓男子停在新北市汐止區宏國大鎮社區地下室座車突然起火燃燒，消防火調科人員採證釐清起火原因。（記者林嘉東翻攝）

    黃姓男子停在新北市汐止區宏國大鎮社區地下室座車突然起火燃燒，消防火調科人員採證釐清起火原因。（記者林嘉東翻攝）

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