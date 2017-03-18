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想太多？買到「僵屍浴鹽」 毒蟲擔心成鄭捷第二

2017-03-18  16:39

〔記者吳仁捷／新北報導〕毒蟲江義新因販毒時偷斤減量，毒蟲暗向警方檢舉他的藏身處，新北市板橋警分局偵查隊攻堅逮人，在4種毒品中赫見2包不明咖啡包，一化驗竟是曾引發美國食人魔暴力攻擊，俗稱「僵屍浴鹽」的毒品MDPV；警方告知吸食浴鹽可能誘發暴力攻擊時，江嫌不但嚇了一跳，驚呼好險還沒吃，江嫌不是擔心吸毒被逮，只擔心自己吸食浴鹽後，可能隨機攻擊，不就成了「鄭捷第二」，幹員不但連聲告誡，還說他想太多。

板橋分局偵查隊17日到中和江嫌藏身處緝毒，起出微量海洛英、安非他命、K他命等毒品，及2包毒品咖啡包，警方將毒咖包等毒品帶回化驗後，發現含有俗稱「殭屍浴鹽」的MDPV成分，警方問江男怎會有「僵屍浴鹽」時，江男自己也大吃一驚，辯稱是毒友給他的，他也沒有吸食過，江嫌今天被警方依違反毒品條例送辦。

警方告誡江嫌，浴鹽為加強版的類甲基安非他命，吸食後容易產生幻覺、躁動、心悸等恐慌症，僵屍浴鹽造成的幻覺，極易引發自殺或暴力攻擊。

板橋警分局偵查隊長林子翔說，美國在5年前驚傳駭人的「邁阿密食人魔」，當時男子尤金吸食高濃度的僵屍浴鹽後，啃食一名街友超過75%的臉部，事後美國各地都傳出吸食僵屍浴鹽後，衍生的極端暴力攻擊事件。

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  • 板橋警分局在毒蟲江義新藏身處，查獲毒品，其中在毒咖啡包內，發現俗稱「僵屍浴鹽」的MDPV成分。（記者吳仁捷翻攝）

    板橋警分局在毒蟲江義新藏身處，查獲毒品，其中在毒咖啡包內，發現俗稱「僵屍浴鹽」的MDPV成分。（記者吳仁捷翻攝）

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相關關鍵字： MDPV 僵屍浴鹽 幻覺 暴力攻擊 類甲基安非他命
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