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點彈跳視窗中木馬 網購個資全都露

2017-03-18  16:37

〔記者何宗翰／台中報導〕50歲張姓婦人在網路上購買NIKE商品，遭詐騙集團以疑似官方電子郵件與她聯繫，並竄改來電號碼冒充客服及銀行人員，謊稱該筆交易誤設為連續多次扣款，要求至ATM操作「解除分期付款設定」等，警方調查，張婦疑因以彈跳視窗方式連結商品網站，電腦遭駭客植入木馬，才被詐騙集團盯上。

張婦日前向中市警四分局黎明派出所報案，表示接到客服電話，稱她買的商品在宅配送貨到家時，收執人簽錯欄位，未來將以每期1650元連續扣款12期、合計19800元，後來又接到某銀行行員來電，希望她協助「解除分期付款」；張婦雖信以為真，但因不滿賣方疏失造成不便，向警方報案。

警方查證假冒商家及台灣銀行的3通電話（+886******285、+886********168、+908*****168），都是已遭通報的警示電話，直覺遭詐騙，並研判張婦使用的電腦疑遭植入木馬，在她瀏覽雅虎網頁時，以彈跳視窗方式顯示商品連結網站（http://www.nike-shoes.com.tw/）供她點選，待她下標購物又在客服留言後取得個資，再以「nikeshoestaiwan@yahoo.com.tw」取信聯繫，後用電話誘騙她上鉤。

黎明派出所所長林照國呼籲，勿於來路不明網站留下個資，若接到顯示為「+」（屬國際冠碼）或「00」開頭來電者，為國際（境外）電話，倘若電話內容有提及「涉及刑案」、「配合調查」、「解除分期付款設定」等，即屬常見詐騙話術，如有疑慮可立即撥打165查證。

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  • 張婦手機中，顯示有「+」或「00」開頭的來電為國際電話。（記者何宗翰翻攝）

    張婦手機中，顯示有「+」或「00」開頭的來電為國際電話。（記者何宗翰翻攝）

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