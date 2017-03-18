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遭控假投資詐百萬 鄉土劇演員反指對方有病

2017-03-18  16:35

〔記者曾健銘／新北報導〕鄉土劇演員涉詐！39歲陳姓女子日前指控，曾在多家電視台尬過多部鄉土戲的45歲簡姓男演員，疑似在外簽賭欠債，對外稱有投資管道，以每個月可拿回投資金額8％的高額報酬，向周遭友人借款，起初她不覺有異，陸續出資150萬元，孰料近半年來只拿回近12萬元，讓她覺遭欺騙，欲追回本金，但對方卻以「認識黑道」恐嚇要「同歸於盡」，拒絕還錢還避不見面，讓陳女氣得報案提告，傳喚未到且不願出面的簡男今日打破沉默出面回應。

陳女指控，去年10月，簡男佯稱有筆生意非常好賺，每個月可有投資金額8％的獲利，他因所有資產都已投入，現在急需現金資助，陳女2個月來陸續給了150萬元現金，簡男為取信對方，簽立本票卻故意押錯日期，被害人至今只拿到12萬元，血本無歸。

稍早記者致電簡男，電訪中簡男對於指控覺得無奈，他強調，2人先前有交往過，當時與陳女一起簽六合彩，周轉不靈，女方才主動借了150萬元，並非詐欺。

簡男接著說，去年發現對方罹患精神疾病，精神不穩說話反覆，2人最後鬧得不歡而散，期間他仍用匯款方式償還36萬，沒想到對方還頻頻追債，甚至假借唱歌喝酒的名義將他約出，實際上帶了黑道友人逼他簽本票，爾後他因害怕遭遇不測才會避不見面，堅稱自己有證據可提供，但記者詢問可否當面訪談提供事證時，他則表示人不在台北，且害怕遭黑道盯上，不方便出面。

對此，陳女承認自己罹患恐慌症也有就醫紀錄，沒想到對方以此為由，故意抹黑她，直呼「真的很可惡！」陳女也澄清，當天唱歌只有她與另名女性友人，簡男自願簽下本票，簽完本票半小時後，就以身體不適為由離開，後來發現本票日期有誤，才驚覺對方根本沒有要還錢的意思，而且至今僅收到約12萬元的紅利，並未收到36萬元款項，痛罵簡男事到如今還在撒謊。

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  • 陳女今天出面指控簡姓演員詐騙她150萬元。（記者曾健銘攝）

    陳女今天出面指控簡姓演員詐騙她150萬元。（記者曾健銘攝）

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