「緝毒戰神」出任務！ 這次查到百包毒

2017-03-18 16:35

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市新店區一名警界「緝毒戰神」巡佐許哲維，每每出勤都有所獲，日前接獲線報，表示深坑區北深路2段某大樓半夜常有人員進出，疑有毒品交易，16日晚間直搗黃龍，果真查獲百包毒咖啡包以及K他命，總重超過一公斤，就連同僚都直呼「果然名不虛傳！」

於深坑分駐所服務的許員，日前接獲線報，27歲王姓男子疑似偕同女友在北深路的出租住宅內販毒，每到半夜總是訪客不斷，許員掌握王嫌行蹤後，率員上門查緝,當場查獲王嫌持有未包裝的毒品愷他命6.04公克, 毒咖啡包109包，共1478.04公克，訊後依毒品危害防制條例移送法辦。

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