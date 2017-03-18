警車警示燈如雨中燈塔 迷途駕駛呼警問路

2017-03-18 16:15

〔記者吳仁捷／新北報導〕一名朱姓巴士駕駛日前因不熟悉路況，在土城、中和迷路繞了1個多小時，正愁不知如何是好時，新北市土城警分局的巡邏車剛好駛過，朱某看見警車警示燈，宛如看見救星般，興奮地上前求助，熱心的巡佐高傳欣、警員許峻豪冒雨為司機指路，讓司機直呼好像看到了燈塔。

「警察先生，幫幫忙！讓我問個路……」，土城分局秘書室巡佐高傳欣、警員許峻豪夜間支援巡邏，停等紅燈時，突聽到後方一陣呼叫聲，警方下車一看，發現是名社區巴士駕駛求助。

52歲朱姓駕駛表示，自己是台北市文山區一處社區巴士的駕駛，當晚從快速道路回社區，因雨勢過大，視線不佳走錯路，誤上福爾摩沙高速公路，他下中和交流道後，又在中和、土城繞了1個半小時，在土城金城路看到警車的警示燈，宛如看到燈塔一般的興奮。

高、許2人熱心地指路，因擔心司機不熟悉路況，警方還引導朱男到福高土城交流道，確認他開入熟悉路線後，警方才安心返隊。