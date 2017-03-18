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罵前女婿「奧少年」 老丈人挨罰2萬

2017-03-18  16:25

〔記者林嘉東／基隆報導〕林姓男子不滿李姓前女婿與女兒離婚後，遲不依法院判決，把孫女交給女兒扶養，認為李刻意阻撓，大罵李「奧少年」。基隆地院依公然侮辱罪，判處林男拘役20天，易科2萬元罰金；換算罵人一個字，代價近7千元。

判決指出，林姓女子與李姓男子婚後育有2個小孩，但2人感情生變；104年間協議離婚，唯2人對小孩的監護權歸屬，互不相讓，不惜對簿公堂。

士林地院去年6月，判處2人各自擁有一個小孩的監護權。

去年9月林男陪女兒到其前夫基隆住處帶走孫女時，不滿前女婿刻意拖延，在馬路上當眾罵李「奧少年」等語。

李因此報警，控告林公然侮辱。

基隆地院審理認為，「奧少年」有扁損人的意思，審酌林僅因不合己意，竟出言侮辱李，無濟紛爭的解決，反易滋生更多問題，且迄今未與李和解，依公然侮辱罪判他2萬罰金。

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  • 一句「奧少年」價值2萬元，林姓老翁不滿前女婿，罵了一句「奧少年」，被基隆地院依公然侮辱罪判罰2萬元。（資料照，記者林嘉東攝）

    一句「奧少年」價值2萬元，林姓老翁不滿前女婿，罵了一句「奧少年」，被基隆地院依公然侮辱罪判罰2萬元。（資料照，記者林嘉東攝）

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