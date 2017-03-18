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賓士車停路旁抽K菸 警行經聞臭逮人

2017-03-18  16:13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南派出所巡佐葉國清、警員葉雲瑋，今天凌晨3點執行巡邏勤務，行經一輛停放在路旁的賓士轎車時，見駕駛開窗在路旁抽菸，但隨即聞到刺鼻K菸味，2警隨即調頭上前盤查，發現車上僅駕駛24歲林姓男子，林男坦承剛剛在吸食K菸，警方徵得林男同意後，另在車內搜出2包共49.53公克的K他命及1個研磨K他命之用的盤子。

林男供稱，因好奇吸食K他命已一年多，他原本以為半夜三更獨自在路邊抽K菸，不會有人發現，沒想到警方剛好巡邏經過，被逮個正著，直呼倒楣。

警方對於林男擁有為量不少的K他命，懷疑他準備販賣，但林男辯稱，這些K他命是自己要用的。警訊後，依違反毒品危害防制條例，將林男送辦。

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  • 警方在賓士車上搜出2包共重49.53公克的K他命。（記者彭健禮翻攝）

    警方在賓士車上搜出2包共重49.53公克的K他命。（記者彭健禮翻攝）

  • 林男把車停在路旁抽K菸，被巡邏警方查獲。（記者彭健禮翻攝）

    林男把車停在路旁抽K菸，被巡邏警方查獲。（記者彭健禮翻攝）

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