抓毒蟲槓上開花 搜到39發「美國老鷹」子彈

2017-03-18 16:09

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣黃姓毒蟲多次在梅山地區販毒，雖遭警方鎖定，但他警覺性高，行蹤不定，員警守株待兔，昨天終將他逮捕歸案，不僅查獲安非他命，還槓上開花起出39發制式手槍子彈，今天訊後，將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例送辦。

竹崎警分局偵查隊日前獲報，31歲黃姓男子疑在梅山鄉販賣毒品，展開跟監後，他為躲避查緝，久久回家一次，平常躲在朋友提供的舊屋，一發現有人接近，馬上開溜。

警方守株待兔，在黃嫌經常出入的路徑埋伏，前天發現其蹤影後立即追捕，隨後持搜索票前往其躲藏處，起出美國知名手槍品牌「American Eagle」39顆子彈、1個彈匣與毒品安非他命2小包，總重0.55公克。

黃某供稱，子彈是綽號「小黑」的友人寄放，而毒品則是自己施用；警方認為，黃某供詞明顯避重就輕，對其供詞存疑，正持續追查有無槍枝及子彈來源。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆