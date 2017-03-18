| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台塑化油價調降 92降0.7 95降0.8 98降1元 柴油降0.7
 首頁 > 社會

12歲女童想結婚 網遇變態男上床遭藤鞭

2017-03-18  16:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕對愛情充滿憧憬的12歲女童小芳，透過網站「愛情公寓」認識蔡姓男子，去年初次見面當天，就被蔡男帶回家發生性關係，但小芳不知蔡男是變態，不准她穿褲子，還持藤條鞭打她的屁股，徒手摑臉成傷。蔡男辯稱是小芳自願挨打，想戒除賣淫惡習，法官卻發現小芳與蔡男上床前還是處女，沒有賣淫、更無同意鞭打屁股，依妨害性自主罪，將蔡男判處徒刑4年6月，傷害罪判處6月徒刑。

台中地院判決書指出，小芳（化名）案發時尚未年滿12歲，卻對愛情與婚姻充滿憧憬，她在「愛情公寓」留言，指自己想要結婚，因而與蔡姓男子成為網友，去年2月4日初次見面的前一天，蔡男傳「藤條」照片給小芳，還指想要用藤條打小芳，小芳雖回答「用那個打會痛死啦」，但並不以為意，翌日上午赴約後，就被蔡男帶回家發生性關係。

事畢後小芳洗澡，蔡男卻不准小芳穿褲子，只能穿上衣，還用藤條鞭打小芳屁股，留下兩道鞭痕與兩處瘀血，之後又發生第2次性關係，結束後蔡男以小芳賣淫與說謊為由，徒手摑臉成傷，當天下午4時小芳的母親打電話來，感覺不對勁而報警。

蔡男辯稱不知小芳是國小女童，誤認是已成年的高職學生，他沒有與小芳發生性關係，但他承認鞭打小芳屁股，理由是小芳想戒除賣淫，要他拿藤條打屁股，至於摑臉原因，蔡男宣稱小芳說謊，騙他已經不再賣淫，實際上卻保留嫖客通訊資料，他才會打小芳，逼小芳不再賣淫。

不過，醫師檢驗發現，小芳與蔡男性交前還是處女，不可能賣淫，小芳身上採集到蔡男的基因，顯示兩人發生關係，另外，小芳也堅稱，並未同意蔡男鞭打她的屁股，也沒有同意摑臉，台中地院法官認為，小芳雖自願與蔡男發生關係，但小芳一臉童稚，與高職學生差異甚遠，蔡男應知道小芳尚未成年，依對未滿14歲男女為性交罪，判處徒刑4年6月，傷害罪部分判處6月徒刑，這部分可以易科罰金，全案可上訴。

廣告
  • 12歲女童對愛情與婚姻充滿憧憬，與蔡姓男網友初次見面當天，就被蔡男帶回家發生性關係，並遭藤條鞭打、掌摑。（情境照）

    12歲女童對愛情與婚姻充滿憧憬，與蔡姓男網友初次見面當天，就被蔡男帶回家發生性關係，並遭藤條鞭打、掌摑。（情境照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 妨害性自主 性關係 愛情公寓 網友
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
揭秘✧鬍鬚張滷肉飯
冷飲✧提拉米蘇咖啡
古早味✧蒜蓉辣椒醬
這樣炒出Ｑ彈米粉！
轉寄

標題：12歲女童想結婚 網遇變態男上床遭藤鞭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月18日‧星期六‧丁酉年二月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.