12歲女童想結婚 網遇變態男上床遭藤鞭

2017-03-18 16:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕對愛情充滿憧憬的12歲女童小芳，透過網站「愛情公寓」認識蔡姓男子，去年初次見面當天，就被蔡男帶回家發生性關係，但小芳不知蔡男是變態，不准她穿褲子，還持藤條鞭打她的屁股，徒手摑臉成傷。蔡男辯稱是小芳自願挨打，想戒除賣淫惡習，法官卻發現小芳與蔡男上床前還是處女，沒有賣淫、更無同意鞭打屁股，依妨害性自主罪，將蔡男判處徒刑4年6月，傷害罪判處6月徒刑。

台中地院判決書指出，小芳（化名）案發時尚未年滿12歲，卻對愛情與婚姻充滿憧憬，她在「愛情公寓」留言，指自己想要結婚，因而與蔡姓男子成為網友，去年2月4日初次見面的前一天，蔡男傳「藤條」照片給小芳，還指想要用藤條打小芳，小芳雖回答「用那個打會痛死啦」，但並不以為意，翌日上午赴約後，就被蔡男帶回家發生性關係。

事畢後小芳洗澡，蔡男卻不准小芳穿褲子，只能穿上衣，還用藤條鞭打小芳屁股，留下兩道鞭痕與兩處瘀血，之後又發生第2次性關係，結束後蔡男以小芳賣淫與說謊為由，徒手摑臉成傷，當天下午4時小芳的母親打電話來，感覺不對勁而報警。

蔡男辯稱不知小芳是國小女童，誤認是已成年的高職學生，他沒有與小芳發生性關係，但他承認鞭打小芳屁股，理由是小芳想戒除賣淫，要他拿藤條打屁股，至於摑臉原因，蔡男宣稱小芳說謊，騙他已經不再賣淫，實際上卻保留嫖客通訊資料，他才會打小芳，逼小芳不再賣淫。

不過，醫師檢驗發現，小芳與蔡男性交前還是處女，不可能賣淫，小芳身上採集到蔡男的基因，顯示兩人發生關係，另外，小芳也堅稱，並未同意蔡男鞭打她的屁股，也沒有同意摑臉，台中地院法官認為，小芳雖自願與蔡男發生關係，但小芳一臉童稚，與高職學生差異甚遠，蔡男應知道小芳尚未成年，依對未滿14歲男女為性交罪，判處徒刑4年6月，傷害罪部分判處6月徒刑，這部分可以易科罰金，全案可上訴。