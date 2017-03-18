高雄小港地層塌陷60公分 警方封鎖現場

2017-03-18 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕高雄小港中林路跟中利街口附近，今日下午2時許地層塌陷60公分左右，警方研判是施工單位不小心挖破汙水管所致，目前已封鎖周圍進行處理。

據《壹新聞》報導，警方封鎖區域包括沿海四路、中利街口跟中林路，提醒用路人和周遭民眾要多加注意。