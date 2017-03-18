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瑞芳1釣客落海4小時 尋獲已天人永隔

2017-03-18  15:21

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市瑞芳區建基路二段白色愛琴海域今天上午10時許，有名釣客落海。

新北市消防局第六救災救護大隊瑞芳消防分隊獲報馳援，今天下午2時30分在海面找到77歲郭姓釣客的遺體。

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  • 郭姓釣客今天上午被發現落海，新北市消防局瑞芳消防分隊員下午2點多尋獲。（記者林嘉東翻攝）

    郭姓釣客今天上午被發現落海，新北市消防局瑞芳消防分隊員下午2點多尋獲。（記者林嘉東翻攝）

  • 郭姓釣客今天上午被發現落海，新北市消防局瑞芳消防分隊員下午2點多尋獲。（記者林嘉東翻攝）

    郭姓釣客今天上午被發現落海，新北市消防局瑞芳消防分隊員下午2點多尋獲。（記者林嘉東翻攝）

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