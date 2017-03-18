詐團最愛冒名金石堂網路書店 去年近7百人被騙

2017-03-18 14:32

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局統計，詐騙集團冒用網購平台名義，以「工作人員操作錯誤，導致訂單變成12筆分期付款，要求訂戶前往ATM解除分期設定」手法，在所有詐騙件數中榮登榜首；其中，最愛冒用的網購平台為「金石堂網路書店」，去年一整年累積697名消費者被騙，今年迄今解除ATM分期付款被害案件中，金石堂網路書店會員囊括近4成被害者，成為被害最大宗。

刑事局表示，去年詐騙集團最愛冒用的網購平台第1名為「金石堂網路書店」，今年被害案件仍持續高居不下，迄今解除ATM分期付款受詐騙被害共550件，金石堂網路書店就囊括近4成被害者，其皆因詐騙集團清楚掌握消費者交易資訊，讓消費者誤信為真、進而被詐騙。

刑事局表示，金石堂網路書店疑未能加強資安防護、未善盡保護消費者個資責任，導致詐騙集團疑似竊取訂單資料，受害民眾因詐騙集團掌握消費者購物明細、訂購日期、商品金額、付款/取貨方式等資料，讓消費者信以為真，進而請受害民眾前往ATM解除分期設定。

刑事局與Whoscall在新的年度再度合作，在全台近3萬台的ATM機台明顯處張貼「注意！操作ATM解除分期設定是詐騙電話」字樣貼紙，提醒民眾勿相信詐騙集團冒用網購平台，使用話術欺騙消費者前往ATM解除分期付款設定，「解除分期設定」絕對是詐騙。

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