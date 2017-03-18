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佯裝購物買包包 1秒轉身偷皮夾

2017-03-18  14:08

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市光明街近日傳出有竊賊出沒，1名佯裝購物的女民眾，伺機熱絡交談，卻趁店家繁忙之際，打開抽屜竊取皮夾，等店家發現不對勁時，女賊已經逃之夭夭，事後調閱監視器發現，女竊賊行竊過程只有1秒，而且技術相當熟練，她趕緊報警，也公布畫面請附近商家注意。

被害服飾店業者黃小姐表示，前日晚間，1名短髮穿著中性的女子進入店內，逛了一會後詢問店內1款包包能否置放長夾，她不疑有他，便打開櫃檯抽屜拿出自己的長皮夾示範，沒多久一名客人騎機車載小孩來拿衣服，她於是拿衣服到店外交貨，再進門後就發現抽屜裡的皮夾不見了。

她調閱監視器發現，她出門交貨時，短髮女子即走進櫃檯，並迅速打開抽屜偷走皮夾，過程僅一秒，而且俐落的放進背後，並用衣服蓋住，事後還若無其事的離開，看起來手法相當老練。

黃姓業者說，覺得很衰，當時也沒多想，只是現在證件、信用卡要重辦很麻煩。事後詢問其他店家，也說該女子曾經佯裝要買東西送友人，並故意要把店員支開，或是故意問包包，似乎都所有預謀。

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  • 短髮黑衣女子進入服飾店，假裝跟店員交談。（記者陳冠備翻攝）

    短髮黑衣女子進入服飾店，假裝跟店員交談。（記者陳冠備翻攝）

  • 短髮黑衣女子趁店員走出門口，拉開抽屜竊取皮夾。（記者陳冠備翻攝）

    短髮黑衣女子趁店員走出門口，拉開抽屜竊取皮夾。（記者陳冠備翻攝）

  • 短髮黑衣女子拿到皮夾俐落的放進背後，並用衣服蓋住。（記者陳冠備翻攝）

    短髮黑衣女子拿到皮夾俐落的放進背後，並用衣服蓋住。（記者陳冠備翻攝）

  • 女竊賊走出店家，轉進巷內騎機車離開。（記者陳冠備翻攝）

    女竊賊走出店家，轉進巷內騎機車離開。（記者陳冠備翻攝）

  • 受害店家示範皮夾被竊取過程。（記者陳冠備攝）

    受害店家示範皮夾被竊取過程。（記者陳冠備攝）

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