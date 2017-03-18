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「高雄式左轉」被攔查 他反而感謝員警...

2017-03-18  13:50

〔記者洪定宏／高雄報導〕蘇姓男子「高雄式左轉」被警方攔查，才知自己是詐欺通緝犯，但他不以為意，反而感謝警方讓他早日得知挨告，以利出庭解決官司。

高雄人騎機車習慣未依規定的兩段式左轉，常常遇紅燈不停，或從待轉區沿斑馬線左轉跨越馬路，被外縣市網友以「高雄市左轉」嘲諷，警方列為攔查重點，卻意外發現蘇男是詐欺通緝犯，將他移送法辦。

高雄警方今天發布訊息指出，蘇男為朋友做本票擔保人，朋友財務困難而欠債，債主連同蘇男一起控告，但因蘇男搬家卻未變更戶籍地址，沒收到傳票，無法出庭而被通緝。

另外，蘇男斡旋的房屋買賣，因朋友與買主發生金錢糾紛，他被拖累挨告，同樣也因未收到傳票出庭而遭通緝。

蘇男於本月16日晚間，在三民區「高雄式左轉」，也沒開車燈，被警方攔查，才知被通緝；但他反而感謝員警讓他早日得知挨告，將出庭解決官司。

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  • 蘇男（右）因「高雄式左轉」被攔查，反而得知被通緝的訊息。（記者洪定宏翻攝）

    蘇男（右）因「高雄式左轉」被攔查，反而得知被通緝的訊息。（記者洪定宏翻攝）

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