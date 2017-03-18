才繳6萬元罰金拉K解悶又露餡 無業男：真想撞牆
2017-03-18 13:58
〔記者許國楨／台中報導〕黃姓男子因酒駕案遭通緝，本月7日上午被保大員警查獲解送歸案，繳了6萬元罰金後越想越鬱卒在車內拉K解悶，只是車子開的飛快竟又被保大另組巡邏警網攔查，連同車內的K盤及K菸一併露餡，又得依社會秩序維護法面臨2萬元以上罰款，讓無業黃男哀嘆：屋漏偏逢連夜雨，真想撞牆。
台中市警局保安大隊特勤中隊當晚巡經北區梅川東路與太原路口，發現一部白色自小客車速飛快趨前攔停時，36歲的黃姓駕駛向警方表示，先前因酒駕涉及公共危險罪未到地檢署報到而遭到通緝，稍早被保大第一中隊查獲解送歸案。
黃男說，剛剛才繳納6萬元的罰金後離開地檢署，因急著趕回家所以車速較快，請警方放心，但警方發現黃男在開啟車門時，車內散發出濃濃的K他命毒品味道，隨後警方果然在車內中央扶手查獲K盤，以及黃男塞在褲袋企圖逃避查緝的兩根K菸。
黃男警訊中坦承持有K毒及拉K，供稱稍早繳完酒駕罰金後，因目前無業心情不佳，想藉由吸食毒品紓壓一下，未料剛離開地檢署就又遭查獲。
執業律師李學鏞表示，吸食或持有K他命未超過20公克，將依社會秩序維護法，第一次裁處2萬元新台幣，但持有超過20公克，最重可處3年有期徒刑，若是販賣、運輸K他命毒品，不論數量多寡，已觸犯刑法毒品危害條例，最重可處10年有期徒刑。
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