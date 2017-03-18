早上持刀將妻砍成重傷逃逸 莽丈晚間投案

2017-03-18 13:40

〔記者李立法／屏東報導〕有毒品、殺人未遂等多項前科的王姓男子，因不滿黃姓妻子要離開他，昨天清晨拿檳榔刀到長治鄉妻子上班的遊藝場，將妻子砍成重傷，王嫌行凶後自知法網難逃，昨晚向警方投案，依殺人未遂罪送辦。

警方調查，24歲的王男疑因吸毒，精神狀態不穩定且有暴力傾向，妻子難以忍受，除向法院提出離婚訴訟，並搬離家中，到長治鄉一家遊藝場擔任店員，引起王男的不滿，不斷到店內糾纏。

前天黃女值大夜班到清晨，王男竟拿了一把檳榔刀衝入店內，雙方發生口角，王男憤而持刀砍殺，黃女倒地全身是血，不斷呼叫哀號，其他店員發現後立即前來搶救，王男才倖倖然逃離現場。

黃女身上被砍中3刀，其中一刀砍到脖子，傷及頸動脈，血流不止，2刀傷及背部，經送醫院急救後已脫離險境。

屏東警分局獲報後組成專案小組追緝凶嫌，昨天晚間，王嫌自知法網難逃，主動前往內埔分局投案，屏東警分局專案小組將他帶回並起出作案凶刀後，依殺人未遂移送偵辦。