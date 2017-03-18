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騎車不開大燈還亂鳴喇叭 不抓你要抓誰？

2017-03-18  12:53

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓男子的駕照早在前年就因酒駕被註銷，但顯然沒有得到教訓，上週五晚間再度酒後騎車，且沿途不僅未開大燈，還一路亂鳴喇叭，如此「高調」的舉動想不引起注意都很難，隨即被警方攔下，結果就是自投羅網，再因酒測值超標被送辦。

第五分局松安派出所當晚巡行經北屯區東山路時，發現51歲黃男夜間騎車未開啟大燈還無故按鳴喇叭，十分可疑，且有明顯危害交通安全之虞，立即上前攔查，果見黃男滿臉通紅、站立不穩，有明顯飲酒後騎車行為，當場施以酒測，結果酒測值高達0.61毫克，超過法定標準值。

警方隨即將黃男帶回偵辦，查出黃男駕照早在前年就因酒駕被註銷，但顯然沒有得到教訓，還是繼續酒後騎車﹔黃男供稱，稍早在東山路一段菜市場內與朋友喝了2瓶保力達藥酒後，準備騎機車返回北區力行路住處，途中一時疏忽忘了開大燈，按喇叭則是騎車習慣，沒想到會引起警方注意。

過程中黃男不斷苦苦央求員警放他一馬，但警方不為所動仍堅持依法行政立場，先開了一張無照駕駛的罰單，再將他依公共危險罪嫌送辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 黃男不斷苦苦央求員警放他一馬，但訊後仍被依公共危險罪嫌送辦。（記者許國楨翻攝）

    黃男不斷苦苦央求員警放他一馬，但訊後仍被依公共危險罪嫌送辦。（記者許國楨翻攝）

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