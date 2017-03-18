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黑衣人「侵門踏戶」刺人 警疑糾紛尋仇

2017-03-18  12:38

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市樹林今天清晨傳出3名惡煞闖入民宅，朝一名林姓男子後腰刺殺一刀，林男送醫急救，傷口深約3公分，幸未傷及重要臟器；林男指稱，不清楚對方動機；警方懷疑，因惡煞認識被害人，不排除雙方有糾紛，仍待林男傷勢穩定，及追查嫌犯到案，釐清全案。

今天清晨5點49分許，新北市樹林俊英街傳出一名男子遭人刺殺，後腰遭利刃刺入3公分，林男受傷後，與3名惡煞扭打，他更疼得衝出房間，胞妹見狀報警；警、消到場時，惡煞已逃離，連忙將林男送醫救治。

林男目前仍在救治，林男胞妹供稱，今天凌晨5時，3嫌來到家中要找哥哥，但半小時後，聽到哥哥房間傳出口角，胞妹衝往查看，發現雙方扭打，慌亂間哥哥後腰部遭持刀男子刺傷，她嚇得打119，警方已過濾監視器，鎖定嫌犯，正積極偵辦。

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  • 新北市俊英街今天傳出惡煞闖入民宅，刺殺一名男子尋仇；圖為案發民宅。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市俊英街今天傳出惡煞闖入民宅，刺殺一名男子尋仇；圖為案發民宅。（記者吳仁捷翻攝）

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