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婦懷三胞胎8個月突陣痛 二警嗚笛護送就醫

2017-03-18  12:29

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市一名30歲婦人懷三胞胎8個月，凌晨突然出現陣痛及羊水破裂，康姓丈夫駕車從麻豆一路飆到永康，欲將妻子送到奇美醫學中心，下了永康交流道後卻因緊張、路況又不熟，向巡邏的永康警分局鹽行派出所警員李寰文、謝旻任求助，2警見情況緊急，立即鳴警笛開道，護送孕婦就醫。

該名孕婦經醫護人員緊急治療後，目前仍在醫院觀察中。

李寰文、謝旻任擔任警職不久，分別為1年5個月和5個月，當時正在永康三村國小前簽巡邏箱，見康男有如熱鍋上的螞蟻，慌張求助，康妻看起來相當難且汗如雨下，立即駕巡邏警車安全將夫妻倆引導至奇美醫學中心，確認情況穩定後才離去。

康男到院後也再三感激警方的幫忙。

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  • 懷有三胞胎胎8個月的孕婦突然陣痛、羊水破裂，在永康警分局鹽行派出所警員李寰文、謝旻任開警車鳴笛護送下，迅速抵達奇美醫學中心。（記者劉婉君翻攝）

    懷有三胞胎胎8個月的孕婦突然陣痛、羊水破裂，在永康警分局鹽行派出所警員李寰文、謝旻任開警車鳴笛護送下，迅速抵達奇美醫學中心。（記者劉婉君翻攝）

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