台電大林廠工程師 疑高空墜落鍋爐身亡
2017-03-18 12:25
〔記者洪臣宏／高雄報導〕中鼎公司59歲倪姓保溫工程師昨天失蹤，今天上午9時發現陳屍在台電大林發電廠二號機內鍋爐封煙道25米處，疑從高空墜落身亡，警方正調查原因。
小港警分局調查，台電正新建工程，倪姓工程師昨天上午就傳失蹤，警方根據手機衛星定位找到他的屍體。
警方根據現場研判，倪可能至28米處墬落20米處，或由21.2米處墜落20米處，初步檢視無明顯外傷，由於現場無人目擊發生經過，將進一步釐清事故原因。
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