車被撞人無事 罵員警「哭夭」有事 判罰3千
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣黃姓男子將自用小客車停放在住處前，不料被其他車輛撞到後，黃男報警處理，當時還在處理竊案的員警先透過電話聯絡黃男，確認並無人員傷亡後，迅速處理手邊案件再趕到現場，卻被黃男辱罵「哭夭」，甚至嗆警說要找督察，法官依侮辱公務員罪，處罰金3000元。
黃男雖稱，因為當時有小孩在車上，擔心小孩安危，且警員未於接獲報案後立即抵達現場，所以一時慌張，當時他並未意識到口出「哭夭」二字，且黃男更稱「哭夭」不算侮辱。
警方則出示電話錄音記錄，當時的確先詢問，「請問剛才你們有報車禍嗎？……員警：那現在狀況怎樣？有人受傷嗎？黃男：沒人受傷，」顯示員警的確先確認是否有人受傷。但黃男情緒相當激動，錄音中可聽到黃男大喊「我剛剛報警，你們到現在還沒來」、「那你趕快來啊」，甚至掛斷電話，可見黃男當時情緒激動程度。
員警趕到黃男住處前處理車禍時，詢問黃男是否看到肇事車輛車號，黃男回說，「有看到，就算有看到車號，你們現在過來人家也都跑掉了啦！」員警表明可以透過車號找人，黃男竟又回說，「對啦，反正這樣子就沒有你們的事就對了啦」，在言談中甚至說，「你們是保姆是該這種態度嗎？」、「你在『哭夭』！」。
黃男與處理員警相談不歡下，詢問員警過程中是否錄音，居然表明說，「沒關係，我到時候就請督察聽你的講話。」之後員警請黃男回派出所作筆錄，黃男拒絕並要求當場做，員警表示依法需到派出所製作，黃男最後則出大絕招說，「我不要去做，因為你們太晚來了」。後來黃男還打電話檢舉處理員警。
法官認為，處理員警斟酌案件急迫性，為協助處理車禍詢問之偵查問題，並非無故遲以到場處理、也非無理吵鬧，而黃男口出「哭夭」是因不耐久候，於員警到場處理時，情緒失控，出言辱罵，實有可議。
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