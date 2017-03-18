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工程車疾速自撞圍牆 1男子送醫不治

2017-03-18  12:23

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣一名年約50歲的男子，今天上午10點許駕駛工程車，行經湖口鄉榮光路時，不明原因自撞路邊工廠牆壁，因車頭嚴重毀損，受困車內；警、消人員趕抵後，請一名路過的吊車司機協助將工程車吊起後，再以器材破壞車門，救出駕駛，但男子因頭部等處重創，當場已失去呼吸、心跳，送醫後仍不幸宣告不治。確切的車禍原因尚待調查釐清。

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  • 男子駕車自撞路邊工廠牆壁，受困車內；警、消人員請一名路過的吊車司機協助將工程車吊起。（記者廖雪茹翻攝）

    男子駕車自撞路邊工廠牆壁，受困車內；警、消人員請一名路過的吊車司機協助將工程車吊起。（記者廖雪茹翻攝）

  • 工程車駕駛行經新竹縣湖口鄉榮光路時，不明原因自撞路邊工廠牆壁，警消人員救出時，男子已失去呼吸、心跳。（記者廖雪茹翻攝）

    工程車駕駛行經新竹縣湖口鄉榮光路時，不明原因自撞路邊工廠牆壁，警消人員救出時，男子已失去呼吸、心跳。（記者廖雪茹翻攝）

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