派出所長岳母爆頭橫死街頭 肇逃駕駛落網

2017-03-18 12:38

〔記者林嘉東／基隆報導〕田姓婦人昨晚被發現爆頭橫死馬路，警方徹夜未眠，今天上午趁肇事鍾姓駕駛取車時，將他逮捕；鍾得知警方來意後喊冤：「田婦全身黑衣、黑褲，真的沒看到！」

59歲田姓婦人是基隆市警二分局八斗子派出所長鄭億宏丈母娘，她昨晚與友人餐敘後，獨自步行返家。

昨晚間9時許，被公車處員工發現她爆頭，陳屍在基隆市中山區中山四路基隆港西岸聯外碼頭專用道上。基隆市警四分局中華路分駐所警員趕抵，連夜採證、調閱監視器。

警方調查，田婦昨晚8時35分許不慎摔倒，昏倒在南櫃場方向的貨櫃專用道上，被11分鐘後駛過的貨櫃車輾過，頭部爆裂，當場死亡。

掌握肇事貨櫃車停放處後，漏夜到43歲鍾姓駕駛住處外埋伏。埋伏警員等鍾今天上午8時許現身取車時，將他逮捕，隨後在他的車子右後輪及車身採到田婦腦漿等跡證。

鍾說，他昨晚駕車回家，沒有撞到行人，也沒感覺到車體有因為輾過任何東西產生震動。直到鍾看到監視器畫面後，大嘆：「田婦一身黑趴在地上，他真的沒有看到！」

警訊後仍將鍾依肇事逃逸過失致死罪嫌函送法辦。