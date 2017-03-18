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見警飆速連撞11輛機車 男跳下5公尺擋土牆逃命

2017-03-18  12:16

〔記者吳仁捷／新北報導〕一名男子駕駛車齡23年的老寶馬，下山時因車殼破損，警方示意停車，男子還高速逃逸，衝過山佳火車站前，撞倒11輛路邊停放的機車，男子隨後疑因過度緊張，連人帶車撞上山壁，不要命的他竟跑到附近5公尺高的擋土牆，一躍而下，再沿著台鐵軌道逃逸，警方在車上起出毒品，追緝在逃男子。

樹林警方調查，男子逃亡時，將毒品、手機遺留車上，警方根據車籍、手機資料及遺留之指紋，掌握43歲李姓男子涉案，懷疑他在大同山區販毒後，下山遇上員警，心虛逃逸，所幸高速逃逸過程中，沒有傷及無辜，警方懷疑李嫌負傷，正清查鄰近醫療院所就醫紀錄，並到他住處及藏身處埋伏逮人。

警方說，17日下午4點35分許，巡邏警員在樹林區保安街二段45巷發現李嫌駕駛的轎車左車身遭撞，要上前盤查時，李嫌二話不說直踩油門逃逸，警方見狀發起攔截圍捕；警匪高速追逐期間，李嫌從保安街轉大安路，竄入中山地下道開入中山路，經過山佳火車站附近，還擦撞路邊停放的11輛機車，李嫌隨後轉彎時，失控撞上擋土牆壁，從5公尺高的擋土牆，跳下鐵路逃逸。

警方在李嫌的轎車上，起出海洛因殘渣袋、注射針筒、安非他命等證物，正積極追緝；全案將依妨害公務、毒品等罪嫌偵辦。

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  • 李男撞車後棄車逃逸，警方在車上起出毒品等證物。（記者吳仁捷翻攝）警方提供。

    李男撞車後棄車逃逸，警方在車上起出毒品等證物。（記者吳仁捷翻攝）警方提供。

  • 李男撞倒路邊停放的11輛機車。（記者吳仁捷翻攝）

    李男撞倒路邊停放的11輛機車。（記者吳仁捷翻攝）

  • 李男撞車後棄車逃逸，警方在車上起出毒品等證物。（記者吳仁捷翻攝）

    李男撞車後棄車逃逸，警方在車上起出毒品等證物。（記者吳仁捷翻攝）

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