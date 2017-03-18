中國女賣淫P圖修很大 警：這應該是詐騙集團！

2017-03-18 12:03

〔記者劉慶侯／台北報導〕「金沙應召站」涉嫌媒介中國女子以假觀光名義來台賣淫，

並為引嫖客注意，還用修圖軟體把相貌平庸的女郎，修成美若天仙的美女，台北市萬華分局破獲應召站，逮獲共11人，直說「應該是詐騙集團了」。

警方表示，金沙應召業者仲介中國女來台賣淫，入台後即接送至商務旅館開始為期14天賣淫應召之旅。

應召站隨後以通訊軟體Line群組簡訊提供女子照片、年齡、三圍、服務內容、價碼等訊息供嫖客選妃，讓尋芳客透過手機、電腦即可線上挑選應召女子，方便性讓尋芳客趨之若鶩。

同時，業者會選擇距離分局不到100公尺的康定路整棟公寓經營應召站，可以隨時監控警方動作，自以為一切神不知鬼不覺，惟警方早已掌握情資，查獲5名台籍女子及3名中國籍女子，2名嫖客和1名業者共11人。

萬華分局分別依妨害風化、人口販運、社維法等罪嫌移送地檢署偵辦，另將持續追緝應召站幕後犯罪首腦。