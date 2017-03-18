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調查高雄下水道工程一死三傷成因 檢方會勘

高雄地檢署指派主任檢察官曾靖雅與林恆翠檢察官調查下水道施工一死三傷案。（消防局提供）

2017-03-18  11:39

〔記者黃建華／高雄報導〕高市三民區下水道工程，昨發生1死3傷憾事，為釐清案發成因與責任歸屬，高雄地檢署今天上午指派主任檢察官曾靖雅率林恆翠檢察官，會同勞工局勞檢處人員實地會勘工地現場；勞檢人員表示，「確切成因必須開挖之後才能釐清。」

這起下水道施工意外，發生在昨（17）日下午2點50分，位於三民區澄清路覺民路口的一處下水道汙水管線施工時，突然傳出爆炸聲響，瞬間烈焰沖天，有工人受困，消防局出動27車68人到達現場展開人命搶救，最後仍發生1死3傷憾事。

儘管案發後，各界都將肇事成因指向，疑似施工不慎挖破瓦斯管線引燃火警，但高雄地檢署為釐清案發成因與責任歸屬，今天上午指派主任檢察官曾靖雅、檢察官林恆翠實地前往事發下水道工地會勘，高雄市政府勞工局勞檢處人員也陪同會勘協助調查。

勞檢人員表示，由於火警氣爆發生後部分工地現場被掩埋，確切成因必須開挖之後才能釐清。

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  • 勞檢與消防人員上午進入下水道工地調查肇事成因。（消防局提供）

    勞檢與消防人員上午進入下水道工地調查肇事成因。（消防局提供）

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