市場美食的誘惑 男子餓了竟從5樓跳下來

2017-03-18 11:14

〔記者陳薏云／新北報導〕今上午9時許，新北市中和區景新街驚傳跳樓，一名年約50歲顏姓男子，突然從自家5樓窗戶一躍而下，掉落在一樓停車場遮雨棚，巨大聲響嚇壞附近民眾，警消趕抵後，顏男意識清楚，只說「肚子餓了，聞到樓下食物的味道，就跳下來了。」

警消表示，發現顏男住處房間窗戶為開啟的，由於顏男長期失眠，昨晚有吃了安眠藥幫助睡眠，今早因肚子餓爬起來，打開窗戶透氣，卻聞到樓下市場的食物香味，一時迷糊就從窗戶跳下來，所幸掉到遮雨棚上，緩衝力道，男子僅左背部疼痛及左腳踝疼痛，送醫後並無大礙，詳細墜樓原因仍待警方進一步釐清。

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