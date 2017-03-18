「不給錢就把你兒子抓去埋！」 真相是…

2017-03-18 10:59

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區55歲賴姓婦人，日前接到不明人士來電佯稱：「你兒子欠債不還，給我60萬，不然把你兒子抓去埋！」因兒子遠赴澳洲打工遊學，一時聯繫不上，賴婦不疑有他，匆忙跑到郵局提款，所幸其女察覺有異，報案後經警員查證，才知道是遇到詐騙集團，事後也連絡上遠在澳洲的兒子，驚險保住60萬元，賴婦事後還特地寫信向警員致謝：「感謝你們的積極與熱心！」

新莊分局福營派出所表示，日前上午接獲民眾報案指稱疑似遇到詐騙集團，警員林奕衡、何柏林立即返赴現場了解，經查賴姓婦人接到不明來電，供稱兒子因欠債遭綁，中午前必須匯60萬到指定帳戶，否則兒子會遭遇不測。

賴婦向警方供稱，因兒子在澳洲遊學打工，暫時聯絡不上，擔憂悲劇成真，才急忙帶著女兒到郵局提款，2員一聽馬上識破是詐騙手法，在旁耐心地好言相勸，直到賴子回傳簡訊報平安，才讓賴婦鬆了一口氣。

警方積極作為保住60萬積蓄，讓賴婦心存感激，事後還特地寫了1封信給福營派出所的警員：「感謝你們的積極熱心！」大讚警方作為。