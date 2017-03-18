廟宇平安燈燒成火球 焚燬廟前3台機車
2017-03-18 10:43
〔記者林嘉東／新北報導〕新北市萬里區一排懸掛在廟宇外平安燈，今天清晨疑似電線走火，平安燈成了一團團火球，燒毀廟前3台機車，所幸無人傷亡。
新北市萬里區瑪鋉下街重威宮今天凌晨4時許發生火警，懸掛在廟外的一排平安燈，疑因電線起火燃燒，瞬間成了一團團火球。
燒毀的平安燈掉落在停在下方的3台機車，新北市消防局第六救災救護大隊萬里消防分隊火速救援，10分鐘撲滅火勢，但3台機車已被燒成廢鐵，只剩3台鐵架。真正起火原因還有待進一步釐清。
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