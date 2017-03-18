詐騙集團分工精細 警樹叢間逮獲「領簿車手」

2017-03-18 10:36

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊科技犯罪偵查隊，日前接獲民眾指稱，2月間在網路上看到徵才廣告「月領3-18萬先領，男女皆可」，在與對方公司連絡後，依指示寄送個人金融帳戶、金融卡、密碼，以做薪資給付。不過數日後帳戶卻遭凍結，還成為警示帳戶。

警方利用大數據分析情資，發現此詐騙集團在台北市及台中市設有據點，由騙取帳戶主謀在網路上以高額薪水吸引民眾寄送帳戶，再隨機要求民眾將帳戶寄至北市、中市由當地車手領取，以規避警方查緝。

警方表示，詐欺集團會派出所謂的「領簿車手」，在領取到人頭帳戶後，隨即回報集團幹部，並將帳戶用報紙包裝後，拿至人煙稀少河堤樹叢中交貨，集團幹部確認四下無人，再佯裝成運動民眾至樹叢中拿取帳戶，進而利用戶頭進行詐騙。

經警方聯合佈線追查，昨日共逮捕4名領簿車手，查扣5具行動電話、金融帳戶、金融卡等證物，初估被害人約30多名，警方仍持續擴大偵辦中。