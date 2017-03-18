前金區清晨交通事故 計程車翻覆路中央

2017-03-18 10:37

〔記者黃建華／高雄報導〕今（18）日清晨5時53分許，高雄市前金區中山二路及青年二路口傳出重大車禍，一部休旅車與一部計程車發生車禍，計程車當場翻覆，車禍巨響嚇壞不少晨起路過民眾，並協助消防人員將受困計程車司機救出送醫，尚未脫險，全案肇事責任正由警方調查中。

警方指出，事故當事人張男（49歲）表示，當時駕駛休旅車由中山二路北向南直行，在中山二路及青年二路口要準備左轉青年二路時，遭計程車由後方追撞，計程車碰撞自小客後翻覆。

警方說，路人見發生交通事故，馬上協助計程車韓姓駕駛（45歲）脫困，由獲報趕抵的消防人員將韓男送往阮綜合醫院治療中，目前韓男意識清醒。

初步了解，雙方傷勢，張姓休旅車駕駛僅受到驚嚇，沒有明顯外傷，而計程車韓姓駕駛，因為車禍撞擊力量過大，導致肋骨斷裂，目前正在阮綜合醫院加護病房急救中。警方對雙方實施酒精測試，雙方都沒有酒駕跡象。真正肇事原因還有待釐清。