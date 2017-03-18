假檢警老梗詐近百萬 警趁交款埋伏逮人

2017-03-18 10:26

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市22歲黃姓男子，為了賺取高額報酬，加入詐騙集團擔任車手，日前透過電話詐騙62歲羅姓婦人，佯稱其健保卡遭冒用，涉嫌違反多項法條，帳戶必須凍結控管，再假冒檢察官面交取得提款卡及近百萬元現金，所幸警方早已監控該詐騙集團，趁著雙方交款時埋伏逮人，近百萬積蓄差點被騙，讓羅女哭得向警方致謝：「還好有你們！」

據了解，黃男因為缺錢，為了賺取每日數千元到萬元不等的優渥薪水，遭詐騙集團吸收擔任車手。警方調查，該詐騙集團成員分飾多角，日前假冒檢警致電62歲羅姓女子，佯稱其健保卡遭詐冒用，領取大量醫療用品，涉嫌違反藥事法，帳戶急需遭凍結監控，羅女不疑有他，至銀行提領現金準備交款。

殊不知刑事局早已監控該集團且竊聽，立即將訊息轉報給三重警方，警員獲報立即前往交款地點埋伏，趁著雙方交款時前逮人，從黃男搜出現金95萬5千元、2張提款卡、偽造文件等，當場將他壓制逮捕，警訊後依詐欺罪嫌將黃男移送法辦，將持續追查背後操控集團。