女子酒測值2.14還騎車 警察看了也嚇傻

2017-03-18 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮1名婦女前天晚間騎機車未戴安全帽，遭到鳳林警分局長橋派出所員警攔查並酒測，沒想到女子一吹讓警察差點嚇傻，因為酒測值竟高達2.14，人體在這時應該已陷入昏迷狀況，所以警方一度還以為是酒測器壞掉，但後來證實機器沒壞，而是該名婦女連續兩天都在狂喝保力達加米酒。

據《東森新聞雲》報導，警方表示當時是在花蓮萬森路與長德街口，攔查40歲的黃姓女子，女騎士被攔下後透露自己和男友吵架心情不好，喝酒喝了整整兩天，也弄不清楚到底灌了多少酒。

警察聞言後便對她進行酒測，黃女一吹竟然出現2.14的破表數字，員警看到後當場嚇到，決定換另1支酒測器再試試看，沒想到出來的數字也是破表，最後被依公共危險罪嫌送辦。

長橋派出所所長彭康瑋指出，酒測器本身是沒有問題的，而酒測值2.14時人應該已陷入昏迷，出現無意識、無反射動作、呼吸困難等狀況，嚴重者可能會死亡，但黃女竟還能騎車，講話也很有中氣，只是無法單腳站立平衡，讓警方看了也傻眼。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆