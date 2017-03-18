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屏東市河濱公園槍擊命案 男子中槍不治
2017-03-18 09:41
〔記者李立法／屏東報導〕屏東市河濱公園今天凌晨1時許疑似發生青少年鬥毆事件，一名18歲的林姓少男左胸中彈，送醫不治，陪同死者就醫的友人中也有人受傷，警方前往案發地點調閱路口監視器畫面，發現案發當時有多部汽車快速離開河濱公園籃球場，警方正全面緝凶。
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