印度主廚控僱主無良 在台工作差點丟了命...

兩名印度廚師來台工作，指控僱主欺壓。廚師示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2017-03-18 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕印度主廚Yashpal、Harish到中部一家印度餐廳工作，他們指控，無良僱主還害他們差點丟了性命，老闆娘看準他們不會說中文，欺壓他們，後來兩人找到翻譯求救，讓整起事件曝了光！

《ETtoday》報導，Yashpal透露，他和Harish來台擔任主廚一年，原本老闆娘聘請他們時，說好每個月薪水是4萬8000元，但他們實際領到的薪水卻變成3萬7000元，過了幾個月，甚至連薪水都不給了。

Harish指控，他因為做白工，造成精神壓力過大而嚴重失眠、生理失調，甚至攤在床上爬不起來，於是用通訊軟體請老闆娘帶他去醫院，老闆娘卻不理他，還趕他們走。一年的合約終於到了，但Yashpal和Harish卻搞到身無分文，連回印度的機票都買不起，老闆娘也不願支付機票錢，他們最後只好透過關係找到翻譯求助，才讓整起事件曝了光。