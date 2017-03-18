婦爆頭橫死馬路 警連夜追緝找到肇逃車

2017-03-18 09:16

〔記者林嘉東／基隆報導〕田姓婦人昨晚返家途中，被發現爆頭陳屍馬路。基隆警方連夜調帶追緝，已找到肇事曳引車，並通知駕駛到案說明。

警方指出，根據監視器畫面顯示，田婦橫越馬路時跌倒，慘遭後方曳引車輾過。

田婦遭輾後，肇事曳引車並未停車查看，竟揚長而去。

警方已找到肇事曳引車，並通知駕駛到案說明，釐清肇事時間。

59歲田姓婦人昨晚9時許，被發現爆頭陳屍在基隆港西岸聯外碼頭專用道上，警方趕抵連夜採證、調閱監視器緝凶。