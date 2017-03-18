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屏東凌晨兩派人馬鬥毆 18歲少年死亡
2017-03-18 09:04
〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣高屏溪河濱公園，在今日凌晨1時左右有兩派人馬集結鬥毆，1名24歲陳姓男子右腳被車輛撞傷，1名18歲林姓少年心臟遭到槍擊，送醫急救無效身亡，目前警方正在追緝當時在場械鬥的兩派人馬。
據《蘋果日報》報導，警方指出雙方都有7、8人左右，現場腿部受傷的陳男透露，自己和死亡的林男是同一陣線的，今日凌晨有朋友叫他們過去助陣，但因為什麼事情引發鬥毆尚不清楚。
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