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屏東凌晨兩派人馬鬥毆 18歲少年死亡

2017-03-18  09:04

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣高屏溪河濱公園，在今日凌晨1時左右有兩派人馬集結鬥毆，1名24歲陳姓男子右腳被車輛撞傷，1名18歲林姓少年心臟遭到槍擊，送醫急救無效身亡，目前警方正在追緝當時在場械鬥的兩派人馬。

據《蘋果日報》報導，警方指出雙方都有7、8人左右，現場腿部受傷的陳男透露，自己和死亡的林男是同一陣線的，今日凌晨有朋友叫他們過去助陣，但因為什麼事情引發鬥毆尚不清楚。

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  • 屏東縣高屏溪河濱公園，於今日凌晨發生兩派人馬鬥毆，18歲少年死亡的命案。（資料照，記者葉永騫攝）

    屏東縣高屏溪河濱公園，於今日凌晨發生兩派人馬鬥毆，18歲少年死亡的命案。（資料照，記者葉永騫攝）

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